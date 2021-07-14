НАБУ завершило досудебное расследование по факту причинения "Укрзализныци" 103 млн грн убытков

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование по делу о причинении почти 103 млн грн убытков АО "Укрзализныця" при закупке дизельного топлива завершено.

"14 июля 2021 года НАБУ и САП открыли материалы следствия подозреваемым и стороне защиты для ознакомления", - сообщает пресс-служба НАБУ.

Как сообщалось, фигурантами дела являются бывший руководитель филиала "Центр обеспечения производства" ("ЦОП") АО "Укрзализныця" и начальник управления учета нефтепродуктов и складского хозяйства "ЦОП", которым инкриминируется ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) УК Украины, а также организатор преступления - высокопоставленный представитель поставщика дизельного топлива, который уже находится в международном розыске по другому делу.

По данным следствия, в начале января 2017 года филиал "ЦОП" АО "Укрзализныця" заключил с подконтрольным участникам коррупционной схемы предприятием ряд договоров на закупку 55 тыс. тонн дизельного топлива по цене от 18 499 грн до 18 999 за тонну. В то же время, руководитель филиала отказался от заказа дизельного топлива по этим экономически выгодными договорам, и вместо этого в январе 2017 года заказал дизельное топливо у той же компании, но по большей цене - от 21 300 грн до 22 230 грн за тонну.

Впоследствии, в конце января 2017 года, участники коррупционной схемы, действуя в интересах и в пользу упомянутой компании, заключили ряд дополнительных соглашений к договору на поставку, которыми безосновательно увеличили цену дизтоплива для "Укрзализныци" на 10%.

Незаконные действия подозреваемые скрывали с помощью манипуляций со справками по колебаний цен на рынке топлива. Сразу после нескольких повышений цен по сделкам поставки руководство филиала выдало разнарядки на поставку всего объема топлива. Как следствие, в январе-феврале 2017 года АО "Укрзализныця" переплатила более 102,7 млн грн, приобретя дизельное топливо по цене уже от 22 421,1 до 22 971 грн за тонну.

18 мая 2021 года фигурантам дела было сообщено о подозрении.

Отмечается, что это дело является четвертым эпизодом разоблаченной детективами НАБУ коррупционной схемы, действовавшей в 2015-2017 годах на "Укрзализныце»"с участием одной и той же коммерческой компании по продаже нефтепродуктов.