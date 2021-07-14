События

19:05 14.07.2021

В Одессе на кавказской свадьбе произошла стрельба, введен план перехват – источник

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В Одессе на кавказской свадьбе произошла стрельба, введен план перехват – источник

В Одессе в среду на праздновании свадьбы произошла стрельба, сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

"Произошло на Фонтанке. Полицейские увидели видео в сети и сразу был введён план перехват. Ищут стреляющих", - сказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что по основной версии инцидент произошел на праздновании свадьбы выходцами из Чечни. "Обычаи обычаями, но это откровенное и наглое поведение нарушает закон и подвергает опасности окружающих", - сказал собеседник.

Информации о раненых нет.

Теги: #стрельба #одесса
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