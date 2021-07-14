Правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании в Беларуси своего руководителя

Незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" заявляет о задержании своего председателя Алеся Беляцкого в среду.

"С утра не было связи с председателем правозащитного центра "Весна" Алесем Беляцким. В 18.00 стало известно, что он задержан", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Весны" в среду.

По данным правозащитников, уголовное дело в отношении Беляцкого ведёт центральный аппарат Следственного комитета. Подробности выясняются.

В среду белорусские правоохранительные органы пришли в целый ряд неправительственных организаций, среди которых правозащитные и общественные организации.