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18:39 14.07.2021

В ОПУ назвали решение Верховного суда по Тупицкому сопротивлением судейского корпуса судебной реформе

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В ОПУ назвали решение Верховного суда по Тупицкому сопротивлением судейского корпуса судебной реформе

Решение Кассационного суда в составе Верховного суда относительно указа президента Украины №124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" иску экс-главы Конституционного суда Украины (КС) Александра Тупицкого не является окончательным и будет обжаловано в законном порядке в Большой палате Верховного суда, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины в среду.

"Нет никаких сомнений в том, что Верховный суд практически возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

При этом в Офисе президента отметили, что это решение Верховного суда "с особым цинизмом" принято в день принятия Верховной Радой законопроекта №5068 об очищении Высшего совета правосудия, а также после голосования за предложения президента Украины к законопроекту №3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.

"Считаем это решение, принятое в интересах Тупицкого, подготовкой к попытке уничтожения судебной реформы в Украине через рычаги Конституционного суда. Президент Украины использует все конституционные механизмы для того, чтобы защитить процесс реформ в нашем государстве и обеспечить полное функционирование законов о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Тупицкий потерял статус судьи КС Украины вследствие отмены президентом Украины Владимиром Зеленским указа Виктора Януковича о его назначении, поскольку в соответствии с решением СНБО, его дальнейшее пребывание на должности судьи КС составило бы существенную угрозу национальной безопасности Украины.

14 июля КАС ВС признал противоправным указ президента об отмене назначения Тупицкого судьей КС. Решение КАС ВС может быть обжаловано в Большой палате Верховного Суда.

Теги: #опу #тупицкий
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