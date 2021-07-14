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18:38 14.07.2021

Решение Верховного суда по поводу указа об отмене назначения Тупицкого судьей КС свидетельствует о намерении противостоять судебной реформе - Корниенко

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Решение Верховного суда по поводу указа об отмене назначения Тупицкого судьей КС свидетельствует о намерении противостоять судебной реформе - Корниенко

Решение Верховного суда по делу об указе президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины является свидетельством того, что судейский корпус боится запуска судебной реформы, считает председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Уже можно говорить, для чего и с каким мотивом такое решение принято. Оно на самом деле не о господине Тупицком. Это решение о том, что кое-кому очень хочется не допустить реальную судебную реформу, которая, кстати, одобрена Венецианской комиссией", - сказал Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Председатель партии "Слуга народа" напомнил, что парламент на этой неделе перезагрузил работу Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия. Он подчеркнул, что принятые в связи с этим законопроекты - это ключевые инициативы для старта судебной реформы, которые соответствуют всем рекомендациям Венецианской комиссии.

"Оба закона обеспечивают в Украине реальную судебную реформу. С этими законами у коррумпированных судей нет ни единого шанса остаться на должностях. У коррумпированных политиков нет теперь никакого шанса продвинуть своих людей на должности. Поэтому принятые законы будут пытаться сбить через Конституционный суд. А господин Тупицкий им нужен, чтобы организовать повторение сценария наподобие уничтожения системы декларирования и ответственности за ложь в декларациях", - отметил Корниенко.

В то же время он акцентировал на том, что решение Верховного суда не окончательное и оно будет обжаловано.

"Президент никому не позволит сломать начатую реформу. Потому что это не просто что-то абстрактное. Это - о справедливости в Украине. Наше общество ожидало реальную судебную реформу в течение десятилетий - и вот теперь реформа заработает", - сказал политик.

Как сообщалось, в среду Верховный суд отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины

Тупицкий потерял статус судьи КС Украины вследствие отмены президентом Украины Зеленским указа Виктора Януковича о его назначении, поскольку в соответствии с решением СНБО, его дальнейшее пребывание на должности судьи КС составило бы существенную угрозу национальной безопасности Украины. Этим же указом Зеленский отменил указ о назначении судьей КС Александра Касминина.

Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" подписан 27 марта.

Президент Украины 29 декабря 2020 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.

В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, а Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий. При этом положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

26 февраля 2021 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля еще на один месяц.

1 февраля 2021 года Тупицкий обратился в суд с обжалованием указа от 29 декабря 2020 года №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" об отстранении истца на два месяца. Постановлением от 3 февраля отказано в открытии производства, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

Это решение обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда. Постановлением от 22 февраля 2021 года открыто апелляционное производство по заявлению истца.

Теги: #тупицкий #указ #суд #корниенко
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