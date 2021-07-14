"Укрзализныця" завершила реконструкцию колеи в зону отчуждения ЧАЭС

АО "Укрзализныця" (УЗ) завершило реконструкцию колеи между станциями Вильча и Янов, которая объединяет зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с основной железнодорожной сетью.

Как сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и. о. главы правления компании Ивана Юрика, в настоящее время идут подготовительные работы к запуску первого тестового поезда. Уже в ближайшее время туда будут доставлять отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций - Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской, которое будет хранится там в течение следующих 100 лет.

"В июне мы выиграли тендер и подписали соглашение с "Энергоатомом" на реконструкцию указанного участка. Мы понимали важность проекта для страны, поэтому все работы были выполнены в рекордные сроки - за один месяц. Благодаря усилиям железнодорожников уже в ближайшее время начнет работу первое централизованное хранилище отработанного ядерного топлива", - цитирует пресс-служба Юрика.

Отмечается, что в ходе реконструкции участка было заменено железнодорожное полотно и реконструировано 24,56 км колеи, средним ремонтом обновлено 4,3 км.

При выполнении работ были задействованы 95 железнодорожников филиала "Центр по строительству и ремонту колеи" "Укрзализныци" и необходимая путевая техника.

Работы на участке выполнялись в соответствии с Правилами радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения, утвержденных приказом Минздрава от 4 апреля 2008 года №179/276.