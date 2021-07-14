Двое военных ранены на Донбассе с полуночи – штаб ООС

Двое украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе в среду с начала суток по состоянию на 17.00, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов… В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. После оказания медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние одного раненого - удовлетворительное, другого – тяжелое", - говорится в сообщении.

Противник вел обстрелы из минометов калибра 82 и 120 мм, артиллерии калибра 122 мм, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых, подствольных и станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата российских наемников с пересечением линии разграничения.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сторон сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали в районе проведения операции Объединенных сил в среду почти 9 га территории и передали на уничтожение 113 взрывоопасных предметов, говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 14 июля сообщалось об одном обстреле со стороны наемников и одном раненом украинском военнослужащем, который был госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Таким образом, девять обстрелов пришлись на день среды, в этот же период был ранен еще один военный.