События

17:19 14.07.2021

Украина и Венгрия вскоре подпишут cоглашение о взаимном признании дипломов и ученых степеней

1 мин читать
Украина и Венгрия вскоре подпишут cоглашение о взаимном признании дипломов и ученых степеней

Украина и Венгрия намерены подписать Соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях в ближайшее время, заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква по итогам рабочих консультаций с дипломатическим советником премьер-министра Венгрии Яношем Баллой.

"Настрой на поиск взаимоприемлемого решения чувствительных вопросов образования и национальных меньшинств открывает для нас окно возможностей для того, чтобы перевести указанные вопросы с политического на экспертный уровень и нормализовать двусторонние украинско-венгерские отношения", - цитирует Жовкву пресс-служба президента Украины.

Собеседники также положительно оценили регулярные двусторонние контакты между представителями власти Украины и Венгрии и продолжение деятельности соответствующих подгрупп межведомственной рабочей группы по вопросам образования.

Теги: #венгрия #образование #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:12 14.07.2021
В Евросовете подтверждают принятие решения рекомендовать открыть границы для Украины

В Евросовете подтверждают принятие решения рекомендовать открыть границы для Украины

12:20 14.07.2021
Послы ЕС рекомендуют открыть границы стран-членов Содружества для Украины - источник

Послы ЕС рекомендуют открыть границы стран-членов Содружества для Украины - источник

11:49 14.07.2021
Безвиз между Украиной и Китаем реален и необходим для обоюдной туристической и трудовой миграции – эксперт

Безвиз между Украиной и Китаем реален и необходим для обоюдной туристической и трудовой миграции – эксперт

09:01 14.07.2021
Нардеп Кравчук не видит причин не голосовать за кандидатуру Монастырского на должность министра МВД

Нардеп Кравчук не видит причин не голосовать за кандидатуру Монастырского на должность министра МВД

08:23 14.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 547 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 797 человек, 25 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 547 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 797 человек, 25 летальных случаев

07:54 14.07.2021
На Донбассе с начала суток ранен украинский боец, за минувшие сутки погиб еще один

На Донбассе с начала суток ранен украинский боец, за минувшие сутки погиб еще один

06:39 14.07.2021
На Херсонщине за сутки подтверждено 25 новых случаев заболевания коронавирусом

На Херсонщине за сутки подтверждено 25 новых случаев заболевания коронавирусом

04:05 14.07.2021
На Буковине за сутки выявили 11 новых случаев COVID-19

На Буковине за сутки выявили 11 новых случаев COVID-19

23:02 13.07.2021
В Киеве в среду, вероятно, пройдет всеукраинская акция протеста ветеранов МВД

В Киеве в среду, вероятно, пройдет всеукраинская акция протеста ветеранов МВД

22:48 13.07.2021
"Голос" поддерживает отставку Авакова, но не считают это самым важным

"Голос" поддерживает отставку Авакова, но не считают это самым важным

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое военных ранены на Донбассе с полуночи – штаб ООС

КАС ВС признал противоправным указ президента об отмене назначения Тупицкого судьей КС

КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС – источник

В Евросовете подтверждают принятие решения рекомендовать открыть границы для Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" завершила реконструкцию колеи в зону отчуждения ЧАЭС

Двое военных ранены на Донбассе с полуночи – штаб ООС

КАС ВС признал противоправным указ президента об отмене назначения Тупицкого судьей КС

Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект о большом государственном гербе

Еврокомиссия представила масштабный план достижения климатических целей ЕС

"Укрзализныця" за 6 мес. перевезла на 22% больше пассажиров в дальнем сообщении

В Черниговской области поезд сбил человека, движение через станцию "Колычевка" остановлено

Зеленский подаст апелляцию на решение Верховного суда о признании противоправным указа об отмене назначения Тупицкого судьей КС – Подоляк

КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

Профильный комитет Рады рекомендовал парламенту определиться с отставкой Авакова путем голосования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА