Украина и Венгрия вскоре подпишут cоглашение о взаимном признании дипломов и ученых степеней

Украина и Венгрия намерены подписать Соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях в ближайшее время, заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква по итогам рабочих консультаций с дипломатическим советником премьер-министра Венгрии Яношем Баллой.

"Настрой на поиск взаимоприемлемого решения чувствительных вопросов образования и национальных меньшинств открывает для нас окно возможностей для того, чтобы перевести указанные вопросы с политического на экспертный уровень и нормализовать двусторонние украинско-венгерские отношения", - цитирует Жовкву пресс-служба президента Украины.

Собеседники также положительно оценили регулярные двусторонние контакты между представителями власти Украины и Венгрии и продолжение деятельности соответствующих подгрупп межведомственной рабочей группы по вопросам образования.