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16:38 14.07.2021

Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект о большом государственном гербе

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Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект о большом государственном гербе

Комитет по вопросам по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №5712 о большом государственном гербе Украины.

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании в среду, 14 июля.

"Есть предложение - рекомендовать Верховной Раде Украины проект закона о (большом - ИФ) государственном гербе Украины (№5712) по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом", - озвучил решение комитета его руководитель Андрей Клочко (фракция "Слуга народа").

Согласно законопроекту, государственный герб Украины является государственным символом Украины, главным элементом которого является знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой. Над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента. Щит держат: с левой стороны - лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой - воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского). Под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины пурпурного цвета со стилизованным листьями пурпурно-золотого цвета.

Законопроект уточняет, что изображение льва и воина-казака выполнены золотым цветом с элементами пурпурного.

Проект закона предусматривает, что большой государственный герб Украины обязательно должен воспроизводится на официальных символах президента Украины, большой государственной печати Украины, печатях президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного судов, фасаде здания резиденции президента Украины в Киеве, а также на фасадах зданий Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного судов, зале заседаний парламента, а также на денежных знаках Украины по решению Национального банка.

"Изображение большого государственного герба Украины может использоваться физическими и юридическими лицами с соблюдением требований, установленных законом", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что большой государственный герб Украины не может использоваться как собственная символика органов государственной власти, территориальных громад, символика районов и областей и/или элемент такой символики, кроме определенных случаев.

Согласно законопроекту, запрещается воспроизведение изображения большого государственного герба Украины в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц; использование или имитирование изображения большого государственного герба Украины в рекламе, кроме социальной рекламы по защите суверенитета и территориальной целостности Украины; использование изображения большого государственного герба Украины в перевернутом виде или другим способом, выражающий надругательство и пренебрежение к нему; размещение на картинке большого государственного герба Украины надписей или изображений независимо от способов их нанесения и содержания.

В пояснительной записке подчеркивается, что законопроект был разработан в соответствии с требованиями Конституции Украины.

Теги: #большой_герб #законопроект #герб
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