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16:23 14.07.2021

Еврокомиссия представила масштабный план достижения климатических целей ЕС

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Еврокомиссия представила масштабный план достижения климатических целей ЕС

Еврокомиссия (ЕК) в среду представила масштабную программу по борьбе с изменением климата, целью которой является сокращение к 2030 году выбросов CO2 в Европейском союзе не менее чем на 55% по сравнению с уровнями 1990-х гг.

Программа, получившая название "Fit for 55", предполагает более активное использование европейскими компаниями и домовладельцами чистых технологий, в том числе, возобновляемых источников энергии и электромобилей. Предложенные меры призваны сократить выбросы во всех сегментах европейской экономики, включая производство электроэнергии, автомобильный и жилищный сектора, а также судоходство, авиацию и сельское хозяйство.

Одним из ключевых пунктов реформы является введение механизма трансграничного углеродного регулирования (ТУР), предусматривающего взимание сборов с импортируемых ЕС товаров в зависимости от их углеродного следа. В рамках первого трехлетнего этапа реализации ТУР, который стартует в 2023 году, сборами будет облагаться импорт стали, цемента, удобрений и алюминия.

Вводя такой механизм, ЕК стремится защитить своих производителей, поскольку ужесточение климатического регулирования в ЕС повышает их расходы и ухудшает их конкурентные позиции по сравнению с производителями из стран с менее жестким регулированием. Кроме того, этот механизм должен содействовать сокращению выбросов за пределами Евросоюза, полагают в ЕК.

Еще одним базовым пунктом климатической программы ЕК является расширение действующей системы торговли квотами на выбросы CO2 (ETS) за счет включения в нее новых отраслей, что должно ускорить темпы декарбонизации. Так, Брюссель хочет ввести квоты на выбросы, производимые автомобильным сектором и при обогреве зданий.

Кроме того, ЕС намерен существенно ужесточить стандарты выбросов для новых автомобилей в следующие 15 лет. Поставленные цели фактически будут означать запрет на продажу новых машин с дизельными и бензиновыми двигателями к 2035 году. Кроме того, будут введены правила, призванные повысить доступность зарядочных станций и стимулировать потребителей к переходу на электромобили.

Авиационный и судоходный сектора также будут нести наказание за загрязнение окружающей среды - в рамках реформы впервые будет предложен соответствующий налог для этих отраслей. Судоходный сектор также подпадет под расширенную схему ETS c 2023 года.

Предложения ЕК получили поддержку среди стран Евросоюза, однако правительствам европейских государств и Европарламенту еще предстоит проработать детали новой климатической программы, пишет газета Financial Times.

Теги: #климат #еврокомиссия #программа
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