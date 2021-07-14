События

15:42 14.07.2021

Профильный комитет Рады рекомендовал парламенту определиться с отставкой Авакова путем голосования

1 мин читать
Профильный комитет Рады рекомендовал парламенту определиться с отставкой Авакова путем голосования

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту определиться с заявлением Арсена Авакова о его отставке с поста министра внутренних дел Украины путем голосования в сессионном зале.

Соответствующее решение комитет принял в среду. За такую формулировку решения комитета проголосовали 13 членов комитета.

Аваков был приглашен на заседание комитета, но не присутствовал. Информации о причинах его неявки в комитет не поступала. Таким образом, члены комитета не получили ответ относительно причин написания Аваковым такого заявления.

Как сообщалось, 13 июля министр внутренних дел Украины Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.

Теги: #комитет #отставка #рада #аваков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:14 14.07.2021
Пенсионеры МВД устроили толкотню с правоохранителями у здания Рады

Пенсионеры МВД устроили толкотню с правоохранителями у здания Рады

11:01 14.07.2021
Разумков созывает внеочередное заседание Рады в среду

Разумков созывает внеочередное заседание Рады в среду

20:39 13.07.2021
Арахамия считает, что в Раде будет более 300 голосов за назначение Монастырского министром внутренних дел

Арахамия считает, что в Раде будет более 300 голосов за назначение Монастырского министром внутренних дел

20:31 13.07.2021
"Батькивщина" не позволила "протащить" закон о легализации каннабиса в Украине – Тимошенко

"Батькивщина" не позволила "протащить" закон о легализации каннабиса в Украине – Тимошенко

20:15 13.07.2021
Рассмотрение представления о назначении Монастырского министром внутренних дел состоится 16 июля

Рассмотрение представления о назначении Монастырского министром внутренних дел состоится 16 июля

19:58 13.07.2021
Рада в четверг может поддержать отставку Авакова с поста главы МВД и назначение Монастырского на эту должность - нардеп Кравчук

Рада в четверг может поддержать отставку Авакова с поста главы МВД и назначение Монастырского на эту должность - нардеп Кравчук

19:13 13.07.2021
"Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова - Тимошенко

"Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова - Тимошенко

19:02 13.07.2021
Шкиряк заявил о желании уйти в отставку вместе с Аваковым

Шкиряк заявил о желании уйти в отставку вместе с Аваковым

18:49 13.07.2021
В "Европейской солидарности" не знают о причинах отставки Авакова - нардеп Сюмар

В "Европейской солидарности" не знают о причинах отставки Авакова - нардеп Сюмар

18:49 13.07.2021
Парламент отправил на доработку законопроект о легализации медканнабиса

Парламент отправил на доработку законопроект о легализации медканнабиса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС – источник

В Евросовете подтверждают принятие решения рекомендовать открыть границы для Украины

Нардепы отозвали поправки к закону о госязыке, которые планировалось рассмотреть во время 2-го чтения законопроекта об изменениях в госбюджет

Послы ЕС рекомендуют открыть границы стран-членов Содружества для Украины - источник

ПОСЛЕДНЕЕ

Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект о большом государственном гербе

Еврокомиссия представила масштабный план достижения климатических целей ЕС

"Укрзализныця" за 6 мес. перевезла на 22% больше пассажиров в дальнем сообщении

В Черниговской области поезд сбил человека, движение через станцию "Колычевка" остановлено

Зеленский подаст апелляцию на решение Верховного суда о признании противоправным указа об отмене назначения Тупицкого судьей КС – Подоляк

КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС – источник

Кабмин уволил Тахтая с должности госсекретаря МВД

Рада приняла закон о реформе АРМА

Стартовало строительство дороги к курортам в Одесской области в обход Молдовы - ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА