Профильный комитет Рады рекомендовал парламенту определиться с отставкой Авакова путем голосования

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту определиться с заявлением Арсена Авакова о его отставке с поста министра внутренних дел Украины путем голосования в сессионном зале.

Соответствующее решение комитет принял в среду. За такую формулировку решения комитета проголосовали 13 членов комитета.

Аваков был приглашен на заседание комитета, но не присутствовал. Информации о причинах его неявки в комитет не поступала. Таким образом, члены комитета не получили ответ относительно причин написания Аваковым такого заявления.

Как сообщалось, 13 июля министр внутренних дел Украины Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.