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15:03 14.07.2021

Кабмин уволил Тахтая с должности госсекретаря МВД

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Кабинет министров Украины уволил Алексея Тахтая с должности государственного секретаря министра внутренних дел Украины, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Кабмин уволил Тахтая Алексея Владимировича с должности госсекретаря министра внутренних дел Украины", - написал он в Телеграм-канале.

Также правительство временно возложило исполнение обязанностей госсекретаря МВД на Сергея Шевнина.

Теги: #госсекретарь #мвд #увольнение
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