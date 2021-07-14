Кабмин уволил Тахтая с должности госсекретаря МВД

Кабинет министров Украины уволил Алексея Тахтая с должности государственного секретаря министра внутренних дел Украины, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Кабмин уволил Тахтая Алексея Владимировича с должности госсекретаря министра внутренних дел Украины", - написал он в Телеграм-канале.

Также правительство временно возложило исполнение обязанностей госсекретаря МВД на Сергея Шевнина.