Рада приняла закон о реформе АРМА

Верховная Рада приняла закон о реформе Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

За законопроект №5141 во втором чтении проголосовали 322 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Проект закона, в частности, запрещает продажу активов до судебного решения, уточняет процедуру хранения и управления имуществом, предполагает возможность собственникам активов самостоятельно подать заверенное решение суда об отмене ареста и возврате имущества.

Между тем ранее Transparency International Украина и Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI) заявляли, что указанный законопроект создает новые риски и может навредить практике управления арестованными активами. В частности, они акцентируют на том, что документ может создать предпосылки для блокирования реализации арестованного имущества, которым невозможно эффективно управлять. По их мнению, это приведет к потере стоимости арестованного имущества или к таким расходам на управление им, которые будут значительно превышать его стоимость. Такой подход является экономическим невыгодным и противоречит международным практикам, отмечали организации в совместном заявлении.