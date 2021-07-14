Стартовало строительство дороги к курортам в Одесской области в обход Молдовы - ОГА

Компания-подрядчик "Паритетстройинвест" в Болградском районе Одесской области начала работы на участке Лесное - Елизаветовка вблизи границы с Молдовой.

Как сообщается на сайте Одесской ОГА, данный отрезок в 60 км является частью автодороги Т-16-44 Лесное - Малоярославец Первый. Этой дорогой пользуются как жители области, так и соседней Молдовы, чтобы добраться до курортов Черного моря.

На реализацию проекта потратят 324,5 млн грн, срок выполнения - 15 месяцев. Работы выполняются в рамках президентской программы "Большое строительство".

Как сообщалось, в 2021 году по программе "Большое строительство" планируется отремонтировать и построить 6,5 тыс. км дорог и 150 мостов. Как отмечал координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, из них 2 тыс. км - это дороги местного значения, которыми больше всего пользуются люди.