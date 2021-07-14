СБУ разоблачила миллионные хищения на финансировании охраны транспортных объектов КГГА

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали схему присвоения бюджетных денег, выделенных на организацию охраны объектов КП "Киевпастранс" Киевгосгорадминистрации (КГГА).

Как сообщает пресс-центр СБУ, махинация нанесла столичной громаде ущерб на сумму 3,5 млн грн.

"Установлено, что должностные лица коммунального предприятия заключили договор с коммерческой структурой на обеспечение физической охраны объектов пассажирских перевозок в течение 2019-2020 гг. Согласно подписанному документу, представители фирмы имели целью направить на соответствующие посты квалифицированных охранников для круглосуточного дежурства. Однако сотрудники СБУ задокументировали фактическое отсутствие охраны на нескольких объектах транспортной инфраструктуры, в том числе трамвайных станциях и депо", - говорится в сообщении.

При этом бюджетные деньги, которые фирма получила во исполнение условий договора, были выведены в тень.

Сейчас руководитель охранной структуры уведомлен о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.