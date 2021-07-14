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14:05 14.07.2021

Неизвестные препятствовали проведению внеочередной сессии Запорожского горсовета

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Неизвестные препятствовали проведению внеочередной сессии Запорожского горсовета

Неизвестные активисты в среду, 14 июля, препятствовали проведению внеочередной сессии Запорожского городского совета, которая была созвана оппозиционными к мэру Запорожья Владимиру Буряку депутатскими фракциями.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", внеочередная сессия Запорожского городского совета, созванная на 14 июля частью депутатского корпуса, оппозиционного к городскому голове Буряку, на данный момент не состоялась.

Перед ее началом в сессионный зал Запорожского горсовета зашла группа активистов, которые с утра пикетировали здание мэрии. Участники акции протеста заявляли о незаконности внеочередной сессии.

Позже несколько десятков активистов прошли в сессионный зал, заняли депутатские места, а также не пустили на трибуну одного из депутатов.

Также о незаконности созыва внеочередной сессии, созванной представителями нескольких фракций, заявляют юристы запорожской мэрии, которые считают, что в документах о созыве внеочередной сессии городского совета есть признаки подделки.

По информации пресс-службы Запорожского городского совета, сообщение о том, что неустановленные лица по предварительному сговору подделали решение Запорожского горсовета от 9 июля 2021 года, поступило в Запорожское районное управление ГУНП в Запорожской области.

В пресс-службе отмечают, что по данному факту 13 июля полицией зарегистрировано уголовное производство по статье 358 УК Украины (подделка документов).

Известно, что городской голова Запорожья находится на официальном больничном. Мэр назначил сессию на 20 июля.

"При отсутствии городского головы можно созвать сессию только в двух случаях - если городской головы уклоняется от ее созыва, не хочет ее созывать по инициативе депутатов в установленные сроки. Только в таких условиях депутаты могут самостоятельно созывать сессию. Других закон не предусматривает. Таким образом, то, что пытается сделать группа депутатов - ничто другое, как незаконные действия, попытка созвать сессию вне закона", - заявил директор департамента правового обеспечения Запорожского городского совета Валерий Зломинога.

В здании Запорожского горсовета работает полиция. Депутаты ждут, пока активисты освободят их места.

Теги: #срыв #мэрия #запорожье
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