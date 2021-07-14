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14:01 14.07.2021

Кулеба приветствует решение Евросовета включить Украину в перечень третьих стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС

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Кулеба приветствует решение Евросовета включить Украину в перечень третьих стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствует решение Евросовета о включении Украины в рекомендованный перечень третьих стран, для граждан которых предлагается отменить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС.

"Я приветствую решение ЕС, которое рекомендует восстановить полноценное действие безвиза с Украиной. Оно свидетельствует, что показатели эпидемической ситуации в Украине соответствуют требованиям ЕС. Это новые возможности для путешествий украинцев этим летом и важный сигнал государствам мира, заболеваемость COVID-19 в Украине значительно снизилась и наше государство должным образом реагирует на вызовы пандемии", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя решение, сообщает пресс-служба МИД в среду.

Министр отметил, что решение ЕС является результатом ответственного отношения украинских граждан, соблюдения рекомендаций правительства, Министерства здравоохранения Украины, Центра общественного здоровья и работы украинских дипломатов.

МИД Украины напомнило, что включение в "зеленый список" не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС. Решение Совета ЕС носит рекомендательный характер для государств-членов, которые принимают окончательное решение о включении третьих стран в национальные "зеленые перечни" учитывая эпидемическую ситуацию в своей стране.

Сразу после принятия решения Совета ЕС Дмитрий Кулеба поручил дипломатам оперативно провести дополнительные переговоры с уполномоченными органами в государствах-членах Евросоюза о включении Украины в национальные "зеленые перечни" и обновлении государственных стандартов пересечения границы гражданами Украины.

Как сообщалось, 30 июня 2020 года Совет принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС. Эта рекомендация включала первоначальный список стран, для которых государства-члены могут отменять ограничения на поездки на внешних границах.

20 мая Совет принял рекомендацию о внесении поправок в ответ на продолжающиеся кампании вакцинации, введя определенные исключения для вакцинированных лиц и ослабив критерии снятия ограничений для третьих стран. В то же время поправки учитывают возможные риски, связанные с новыми вариантами, устанавливая механизм экстренного торможения, который позволяет быстро реагировать на появление нового варианта или ухудшение ситуации в третьей стране.

Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов остаются ответственными за их выполнение.

Теги: #кулеба #евросовет
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