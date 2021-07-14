Непогода спровоцировала наводнения в Западной и Центральной Европе

В некоторых частях Западной и Центральной Европы после проливных дождей в ночь на среду начались наводнения, сообщает агентство Associated Press.

Эта проблема затронула Германию, в частности, Саксонию. В некоторых районах затоплены нижние этажи жилых домов, повалены деревья, нарушена система электроснабжения. В городе Йештадт мужчина пропал без вести после того, как его дом затопило.

Кроме того, немецкие метеорологические службы ожидают "чрезвычайный шторм" на западе Германии и в центральной части страны в четверг. Они предупреждают, что может выпасть до 200 литров воды на квадратный метр.

Наводнения также произошли в Нидерландах и Бельгии. Ожидается, что в течение этой недели реки могут начать выходить из берегов.

В Швейцарии региональные власти объявили самую высокую угрозу наводнений в районе Фирвальдштетского озера и запретили судоходство по нему.