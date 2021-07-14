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13:51 14.07.2021

СБУ вызывает на допрос ряд нардепов по делу "харьковских соглашений"

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СБУ вызывает на допрос ряд нардепов по делу "харьковских соглашений"

Служба безопасности Украины в рамках расследования дела по "харьковским соглашениям" вызывает на допрос ряд действующих народных депутатов.

На сайте СБУ в разделе "Повестки", в частности, значится: Юрий Бойко вызывается на допрос 21 июля, Виталий Борт и Сергей Ларин – 20 июля, Игорь Палица, Дмитрий Шпенов вызваны повестками в СБУ на 19 июля.

"Указанные граждане Украины были вызваны на допрос в так называемом деле "харьковских соглашений". Как действующие народные депутаты Украины они вызывались через аппарат Верховной Рады", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Как сообщалось, СНБО Украины поручил СБУ расследовать обстоятельства голосования в 2010 году по ратификации "харьковских соглашений" о продлении пребывания ЧФ РФ в Крыму до 2042 года. "Есть отдельное поручение СБУ выяснить, каким способом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу. Если СБУ сочтет необходимым, она должна открыть (производства) по 111 ст.УК (госизмена) к соответствующим лицам", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов 11 марта на брифинге в Киеве по окончанию заседания СНБО.

Главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование в отношении должностных лиц органов госвласти по факту совершения государственной измены в 2008-2010 гг. В частности, расследуются обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады. По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава воинских формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым в 2014 году.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил, что депутаты не несут ответственность за голосование в зале, поэтому не уверен, что решение СНБО о привлечении депутатов, поддержавших "харьковские соглашения" от 2010 года о продлении пребывания ЧФ РФ на территории Украины до 2042 года, может быть реализовано в полном объеме.

16 марта в рамках расследования следователи СБУ провели обыски в Верховной Раде, в частности ее комитетах, Главном научно-экспертном управлении Рады, Совете национальной безопасности и обороны Украины, Министерстве иностранных дел Украины и Кабинете министров Украины. В ведомстве подчеркнули, что во время обысков были найдены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия, в частности, увеличение количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и причинении ущерба экономическим интересам.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает преждевременным говорить о возможной персональной ответственности народных депутатов, которые в 2010 году голосовали за "харьковские соглашения" о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.

Теги: #допрос #сбу #нардепы #харьковские_соглашения
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