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13:12 14.07.2021

В Евросовете подтверждают принятие решения рекомендовать открыть границы для Украины

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В Евросовете подтверждают принятие решения рекомендовать открыть границы для Украины

В Европейском Совете подтверждают, что послы стран-членов ЕС приняли решение рекомендовать включить Украину в список стран, для которых ограничительные меры, введенные на поездки в ЕС по причине пандемии коронавируса, могут быть сняты.

"Действительно, я могу подтвердить, что соответствующее решение было принято сегодня послами. Далее до конца недели оно будет оформлено письменной процедурой", - сообщили в пресс-службе европейской институции.

Список стран, для которых рекомендуется разрешить поездки в ЕС, пересматривается каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляется. Ранее в него были внесены Армения, Молдова и Азербайджан.

Как сообщалось, 30 июня 2020 года Совет принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС. Эта рекомендация включала первоначальный список стран, для которых государства-члены могут отменять ограничения на поездки на внешних границах.

20 мая Совет принял рекомендацию о внесении поправок в ответ на продолжающиеся кампании вакцинации, введя определенные исключения для вакцинированных лиц и ослабив критерии снятия ограничений для третьих стран. В то же время поправки учитывают возможные риски, связанные с новыми вариантами, устанавливая механизм экстренного торможения, который позволяет быстро реагировать на появление нового варианта или ухудшение ситуации в третьей стране.

Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов остаются ответственными за их выполнение.

Теги: #поездки #украина #евросовет
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