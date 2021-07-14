В Смеле Черкасской области в результате взрыва разрушен частный дом, погиб мужчина

В г.Смела (Черкасская область) спасатели ликвидировали возгорание в одноэтажном частном жилом доме, который был разрушен в результате взрыва, под завалами обнаружено тело мужчины, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"14 июля в ГСЧС поступила информация, что в 9:15 в г. Смела в одноэтажном частном жилом доме (5х10 м) произошел взрыв (предварительно газового баллона) с последующим горением, разрушением крыши и наружной стены", - говорится в сообщении.

В 10:05 пожар был ликвидирован на площади 50 м кв. В 11:10 под завалом в частном жилом доме обнаружено тело мужчины.

От ГСЧС привлечено 14 человек и 3 ед. техники.