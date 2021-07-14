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12:20 14.07.2021

Послы ЕС рекомендуют открыть границы стран-членов Содружества для Украины - источник

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Послы ЕС рекомендуют открыть границы стран-членов Содружества для Украины - источник

Послы стран-членов Европейского Союза приняли решение рекомендовать включить Украину в список стран, для которых ограничительные меры, введенные на поездки в ЕС по причине пандемии коронавируса, могут быть сняты.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в среду в дипломатических кругах, соответствующее решение было принято в рамках заседания Комитета постоянных представителей (с последующей публикацией в четверг).

Список стран, для которых рекомендуется разрешить поездки в ЕС, пересматривается каждые две недели. Ранее в него были внесены Армения, Молдова и Азербайджан.

Теги: #ес #поездки #украина
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