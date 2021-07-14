Безвиз между Украиной и Китаем реален и необходим для обоюдной туристической и трудовой миграции – эксперт

Установление безвизового режима между Украиной и Китаем вполне реально и необходимо для старта процесса обоюдной туристической и трудовой миграции граждан обеих стран, считает политический аналитик, кандидат философских наук и востоковед Андрей Бузаров.

"Безвиз между Украиной и Китаем, во-первых, реален, а, во-вторых, необходим. Многие украинские студенты, туристы и потенциальные работники ездят в Китай, где часто имеют большие проблемы с получением китайской визы. Как и китайцы, имеющие огромный интерес к Украине. Безвиз даст возможность начать процесс туристической и трудовой миграции, свободному движению людей в частном порядке", - рассказал Бузаров в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как отметил эксперт, в настоящее время Украине и Китаю "важно определить параметры введения безвизового режима в условиях пандемии COVID-19".

"По моей информации, в Китае, как минимум, до марта следующего года будут действовать существенные ограничение для въезда и передвижения из-за пандемии, поэтому необходимо, чтобы стороны внесли ясность, каким будет безвиз в условиях пандемии. И здесь возникает много вопросов", - сказал он.

Бузаров также отметил, что "установление безвизового режима между странами не грозит Украине китайской трудовой экспансией из-за притока трудовых иммигрантов из КНР".

"Это предрассудок. Во-первых, в правоохранительных органах Украине существует налаженная система контроля за процессами миграции, во-вторых, я не знаю ни одного примера на постсоветском пространстве, когда приезжало большое количество китайских мигрантов, и они, условно, "оккупировали" какой-то регион", - подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что "Китай давно практикует со многими странами мира двусторонний безвизовый режим".

Как сообщалось, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский провел первую телефонную беседу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, во время которой собеседники договорились заключить соглашение о безвизе между странами.