События

11:49 14.07.2021

Безвиз между Украиной и Китаем реален и необходим для обоюдной туристической и трудовой миграции – эксперт

2 мин читать
Безвиз между Украиной и Китаем реален и необходим для обоюдной туристической и трудовой миграции – эксперт

Установление безвизового режима между Украиной и Китаем вполне реально и необходимо для старта процесса обоюдной туристической и трудовой миграции граждан обеих стран, считает политический аналитик, кандидат философских наук и востоковед Андрей Бузаров.

"Безвиз между Украиной и Китаем, во-первых, реален, а, во-вторых, необходим. Многие украинские студенты, туристы и потенциальные работники ездят в Китай, где часто имеют большие проблемы с получением китайской визы. Как и китайцы, имеющие огромный интерес к Украине. Безвиз даст возможность начать процесс туристической и трудовой миграции, свободному движению людей в частном порядке", - рассказал Бузаров в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как отметил эксперт, в настоящее время Украине и Китаю "важно определить параметры введения безвизового режима в условиях пандемии COVID-19".

"По моей информации, в Китае, как минимум, до марта следующего года будут действовать существенные ограничение для въезда и передвижения из-за пандемии, поэтому необходимо, чтобы стороны внесли ясность, каким будет безвиз в условиях пандемии. И здесь возникает много вопросов", - сказал он.

Бузаров также отметил, что "установление безвизового режима между странами не грозит Украине китайской трудовой экспансией из-за притока трудовых иммигрантов из КНР".

"Это предрассудок. Во-первых, в правоохранительных органах Украине существует налаженная система контроля за процессами миграции, во-вторых, я не знаю ни одного примера на постсоветском пространстве, когда приезжало большое количество китайских мигрантов, и они, условно, "оккупировали" какой-то регион", - подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что "Китай давно практикует со многими странами мира двусторонний безвизовый режим".

Как сообщалось, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский провел первую телефонную беседу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, во время которой собеседники договорились заключить соглашение о безвизе между странами.

Теги: #безвиз #прогноз #украина #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:20 14.07.2021
Послы ЕС рекомендуют открыть границы стран-членов Содружества для Украины - источник

Послы ЕС рекомендуют открыть границы стран-членов Содружества для Украины - источник

11:37 14.07.2021
В Украине ожидается сухая жаркая погода, местами кратковременные дожди и грозы

В Украине ожидается сухая жаркая погода, местами кратковременные дожди и грозы

09:01 14.07.2021
Нардеп Кравчук не видит причин не голосовать за кандидатуру Монастырского на должность министра МВД

Нардеп Кравчук не видит причин не голосовать за кандидатуру Монастырского на должность министра МВД

08:23 14.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 547 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 797 человек, 25 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 547 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 797 человек, 25 летальных случаев

07:54 14.07.2021
На Донбассе с начала суток ранен украинский боец, за минувшие сутки погиб еще один

На Донбассе с начала суток ранен украинский боец, за минувшие сутки погиб еще один

06:39 14.07.2021
На Херсонщине за сутки подтверждено 25 новых случаев заболевания коронавирусом

На Херсонщине за сутки подтверждено 25 новых случаев заболевания коронавирусом

04:05 14.07.2021
На Буковине за сутки выявили 11 новых случаев COVID-19

На Буковине за сутки выявили 11 новых случаев COVID-19

23:02 13.07.2021
В Киеве в среду, вероятно, пройдет всеукраинская акция протеста ветеранов МВД

В Киеве в среду, вероятно, пройдет всеукраинская акция протеста ветеранов МВД

22:48 13.07.2021
"Голос" поддерживает отставку Авакова, но не считают это самым важным

"Голос" поддерживает отставку Авакова, но не считают это самым важным

22:04 13.07.2021
Замглавы МВД Геращенко: кандидатура Монастырского на пост министра – одна из лучших в выборе

Замглавы МВД Геращенко: кандидатура Монастырского на пост министра – одна из лучших в выборе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардепы отозвали поправки к закону о госязыке, которые планировалось рассмотреть во время 2-го чтения законопроекта об изменениях в госбюджет

Послы ЕС рекомендуют открыть границы стран-членов Содружества для Украины - источник

Пенсионеры МВД устроили толкотню с правоохранителями у здания Рады

Суд отпустил Семенченко под домашний арест

Финляндия продлила закрытие границы с Россией из-за COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла закон о создании Этического совета и Службы дисциплинарных инспекторов ВСП

Нардепы отозвали поправки к закону о госязыке, которые планировалось рассмотреть во время 2-го чтения законопроекта об изменениях в госбюджет

В Смеле Черкасской области в результате взрыва разрушен частный дом, погиб мужчина

Кернес и Комаровский стали "Почетными гражданами Харькова" - решение горсовета

Пенсионеры МВД устроили толкотню с правоохранителями у здания Рады

ЕСПЧ призывает Россию разрешить заключать однополые браки

Разумков созывает внеочередное заседание Рады в среду

Суд отпустил Семенченко под домашний арест

Финляндия продлила закрытие границы с Россией из-за COVID-19

Зеленский поздравил Макрона и народ Франции с Днем взятия Бастилии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА