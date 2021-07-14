В Украине ожидается сухая жаркая погода, местами кратковременные дожди и грозы

В ближайшие сутки в Украине сохранится жаркая и в большинстве областей сухая погода в поле повышенного атмосферного давления.

Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг, 15 июля, в Украине без осадков, лишь днем в Карпатах и на Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-22 °, днем 30-35 °; в Карпатах ночью 11-16 °, днем 22-27 °.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 31-33°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 июля самая высокая температура днем (+33,7°) была в 1883 году, самая низкая ночью (+9,5°) в 1905 году.

В пятницу, 16 июля, в северо-восточных, западных, днем и в северных областях местами кратковременные дожди, грозы, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с и град.

На остальной территории без осадков; ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 18-23°, днем 30-35°, на востоке и юго-востоке до 38°, в большинстве западных областей 27-32°.

В Киеве в четверг ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 32-34°.

Утром 14 июля температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 24-26°, в Днепре вблизи Киева 26°.