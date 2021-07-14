Пенсионеры МВД устроили толкотню с правоохранителями у здания Рады

Пенсионеры Министерства внутренних дел устроили толкотню с представителями правоохранительных органов под зданием Верховной Рады в среду.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", с утра возле парламента проходит всеукраинская акция протеста ветеранов Министерства внутренних дел (МВД), на которой они будут требовать перерасчета пенсий. Участие в акции принимают около тысячи людей.

Как сообщалось, они планируют проводить подобные акции также под зданиями Кабинета министров и Офисом президента.