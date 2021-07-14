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11:10 14.07.2021

ЕСПЧ призывает Россию разрешить заключать однополые браки

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ЕСПЧ призывает Россию разрешить заключать однополые браки

Европейский суд по правам человека признал, что Россия, отказывая в заключении однополых браков, нарушает право на частную жизнь, предусмотренное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

"Однополые пары так же способны, как и разнополые, вступать в серьезные отношения, при этом необходимо официальное признание и защита их отношений. На государствах лежит обязанность учитывать это и обеспечивать баланс между их потребностями и потребностями общества в целом", - говорится в сообщении ЕСПЧ.

В суд обратились три однополые пары, которым в РФ более 10 лет отказывают в регистрации брака. Одна из пар - москвички Ирина Федотова и Ирина Шипитько, в 2009 году обратились с иском в Тверской суд Москвы, в котором просили признать незаконным отказ ЗАГСа зарегистрировать их брак. Суд отклонил требования истцов, мотивировав свое решение тем, что в РФ браком считается союз мужчины и женщины. Вышестоящие инстанции утвердили решение районного суда.

Пара обратилась в Европейский суд, который объединил их жалобу с аналогичными делами жителей Липецкой области "Д.Чунусов и Ю.Евтушенко против России и "И.Шайхразнова и Ю.Яковлева против России". ЕСПЧ признал, что РФ нарушила в отношении заявителей статью 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни). Вместе с тем, отмечается в решении, суд не может налагать на страну прямого требования в признании однополых браков, однако считает, что государству нужно найти компромисс.

"Статья 8 прямо не налагает на государства обязательства официально признавать однополые союзы. Однако это подразумевало необходимость установления справедливого баланса между конкурирующими интересами однополых пар и общества в целом. (...) Что касается аргумента о том, что большинство россиян не одобряют однополые союзы, то доступ меньшинства к правам не может зависеть от согласия большинства", - говорится в решение ЕСПЧ.

Также суд подтвердил, что предоставление меньшинствам доступа к официальному признанию статуса их пар в форме, отличной от брака, не будет противоречить "традиционному пониманию брака", преобладающему в России, или взглядам большинства, на которые ссылалось правительство РФ.

Теги: #рф #однополые_браки #еспч
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