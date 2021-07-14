Разумков созывает внеочередное заседание Рады в среду

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента в среду, 14 июля.

"В связи с требованием 156 народных депутатов подписал распоряжение о проведении еще одного внеочередного заседания - сегодня, в 14:00", - сообщил Разумков на своей странице в Facebook.

В повестке дня - два вопроса:

- законопроект №5141 о внесении изменений в закон Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" о гарантиях прав украинских и иностранных инвесторов,

- законопроект №5440 о внесении изменений в раздел XI "Переходные положения" закона Украины "Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции".