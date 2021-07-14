Зеленский поздравил Макрона и народ Франции с Днем взятия Бастилии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Франции Эмманюэля Макрона и французский народ с национальным праздником - Днем взятия Бастилии.

"Поздравляю моего друга Эмманюэля Макрона и народ Франции с Днем взятия Бастилии! Идеалы свободы, равенства и братства, защиты прав и свобод человека стали основой современной Европы и являются неотъемлемыми ценностями для всех украинцев. Уверен в больших перспективах наших европейских народов", - написал Зеленский на своей странице в Twitter в среду.

День взятия Бастилии празднуется во Франции 14 июля. Установлен 6 июля 1880 года.