События

10:26 14.07.2021

Зеленский поздравил Макрона и народ Франции с Днем взятия Бастилии

1 мин читать
Зеленский поздравил Макрона и народ Франции с Днем взятия Бастилии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Франции Эмманюэля Макрона и французский народ с национальным праздником - Днем взятия Бастилии.

"Поздравляю моего друга Эмманюэля Макрона и народ Франции с Днем взятия Бастилии! Идеалы свободы, равенства и братства, защиты прав и свобод человека стали основой современной Европы и являются неотъемлемыми ценностями для всех украинцев. Уверен в больших перспективах наших европейских народов", - написал Зеленский на своей странице в Twitter в среду.

День взятия Бастилии празднуется во Франции 14 июля. Установлен 6 июля 1880 года.

Теги: #бастилия #зеленский #макрон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:23 13.07.2021
Корниенко: встречи Зеленского с немецкими политиками важны в контексте его последующей встречи с Байденом

Корниенко: встречи Зеленского с немецкими политиками важны в контексте его последующей встречи с Байденом

15:42 13.07.2021
Русский язык не является собственностью РФ – Зеленский

Русский язык не является собственностью РФ – Зеленский

15:29 13.07.2021
Меркель дала понять Зеленскому необходимость выполнения его обещаний, данных в Париже в прошлом году - Бойко

Меркель дала понять Зеленскому необходимость выполнения его обещаний, данных в Париже в прошлом году - Бойко

14:56 13.07.2021
О результатах переговоров Зеленского и Меркель можно будет судить спустя несколько месяцев - замглавы фракции "Батькивщина" Соболев

О результатах переговоров Зеленского и Меркель можно будет судить спустя несколько месяцев - замглавы фракции "Батькивщина" Соболев

14:10 13.07.2021
Украине нужны гарантии на 10-15 лет стабильного газоснабжения в случае запуска "Северного потока-2" – Зеленский

Украине нужны гарантии на 10-15 лет стабильного газоснабжения в случае запуска "Северного потока-2" – Зеленский

13:23 13.07.2021
Зеленский: Наш долг - сделать Бабий Яр местом памяти, а не местом забвения

Зеленский: Наш долг - сделать Бабий Яр местом памяти, а не местом забвения

13:18 13.07.2021
Возможность встречи Путина и Зеленского в настоящее время не обсуждается - Песков

Возможность встречи Путина и Зеленского в настоящее время не обсуждается - Песков

13:14 13.07.2021
Вторая очередь Национального музея Голодомора-геноцида будет построена в 2022 году - Зеленский

Вторая очередь Национального музея Голодомора-геноцида будет построена в 2022 году - Зеленский

12:55 13.07.2021
Зеленский: Обязательно найдем время, проанализируем статью Путина и дадим ответ

Зеленский: Обязательно найдем время, проанализируем статью Путина и дадим ответ

12:27 13.07.2021
Зеленский о готовящемся законопроекте о национальных сообществах Украины: никто не может быть в меньшинстве, мы все равны

Зеленский о готовящемся законопроекте о национальных сообществах Украины: никто не может быть в меньшинстве, мы все равны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пенсионеры МВД устроили толкотню с правоохранителями у здания Рады

Суд отпустил Семенченко под домашний арест

Финляндия продлила закрытие границы с Россией из-за COVID-19

На въезд в Киев из-за жары вводят ограничение на движение большегрузного транспорта

В Украине за сутки зафиксировано 547 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 797 человек, 25 летальных случаев

ПОСЛЕДНЕЕ

Пенсионеры МВД устроили толкотню с правоохранителями у здания Рады

ЕСПЧ призывает Россию разрешить заключать однополые браки

Разумков созывает внеочередное заседание Рады в среду

Суд отпустил Семенченко под домашний арест

Финляндия продлила закрытие границы с Россией из-за COVID-19

Более 23 тыс. уголовных дел открыла СБУ из-за военной агрессии РФ против Украины - Баканов

На въезд в Киев из-за жары вводят ограничение на движение большегрузного транспорта

На Киевщине будут судить группировку, занимавшуюся разбоем, бандитизмом и угоном автомобилей

Нардеп Кравчук не видит причин не голосовать за кандидатуру Монастырского на должность министра МВД

В Украине за сутки зафиксировано 547 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 797 человек, 25 летальных случаев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА