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10:15 14.07.2021

Более 23 тыс. уголовных дел открыла СБУ из-за военной агрессии РФ против Украины - Баканов

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Более 23 тыс. уголовных дел открыла СБУ из-за военной агрессии РФ против Украины - Баканов

Следователи Службы безопасности Украины с февраля 2014 года открыли и осуществляли расследование более 23 тыс. уголовных производств в отношении преступлений, связанных с российской военной агрессией против Украины, сообщил глава СБУ Иван Баканов.

"Сейчас наши подразделения расследуют почти 2 тыс. уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации и преступлениями, совершенными в условиях вооруженного конфликта", - подчеркнул Баканов во время совещания руководителей силовых ведомств о раскрытии преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

По его словам, за семь лет завершено расследование и направлено в суд более 3,5 тыс. уголовных производств.

"С февраля 2014 года следователи СБУ сообщили о подозрении более 6 тыс. человек, из них 261 гражданину Российской Федерации. В суды направлено более 3,5 тыс. уголовных производств, а более 1200 человек уже признаны виновными", - добавил Баканов.

При этом глава СБУ отметил, что расследование таких преступлений осложняется временной оккупацией и боевыми действиями на Донбассе, что делает невозможным физический доступ следователей и прокуроров к документам и лицам, находящихся на неподконтрольных территориях.

"Надлежащая работа украинских правоохранителей относительно этих фактов сосредоточит усилия Международного уголовного суда в привлечении к ответственности должностных лиц РФ и главарей незаконно созданных вооруженных формирований", - подчеркнул Баканов.

Также руководитель спецслужбы сообщил, что в СБУ начата реформа органов досудебного расследования, в частности, планируется создание специализированных подразделений по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, в органах СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Теги: #баканов #рф #сбу #уголовные_дела
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