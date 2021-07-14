Нардеп Кравчук не видит причин не голосовать за кандидатуру Монастырского на должность министра МВД

Фракция "Слуги народа" поддержит кандидатуру Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел Украины вместо подавшего в отставку Арсена Авакова, сообщила народный депутат фракции Евгения Кравчук.

"Не вижу причины не голосовать. Уверена, наша фракция даст достаточно голосов. Денис Монастырский уже два года руководит одним из самых больших комитетов Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Он досконально знает законодательство, у него хорошее юридическое образование, несмотря на то, что не оперативник и не практик. Но для оценки масштаба заданий его подготовки абсолютно достаточно. Денис – профессиональный и порядочный человек", - сказала Кравчук в утреннем эфире на канале "Украина24".

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сказал, что предложенная президентом кандидатура руководителя парламентского комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост нового главы МВД является одним из лучших вариантов.

13 июля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что подал заявление об увольнении с должности.