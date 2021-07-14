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08:23 14.07.2021

В Украине за сутки зафиксировано 547 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 797 человек, 25 летальных случаев

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В Украине за сутки зафиксировано 547 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 797 человек, 25 летальных случаев

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 547 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 797 человек, 25 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 13 июля 2021 в Украине зафиксировано 547 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 34, медработников - 23). Также за минувшие сутки: госпитализировано - 409 человек; летальных исходов - 25; выздоровели - 797 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в среду утром.

Днем ранее, 13 июля за сутки зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19, 12 июля сообщалось о 174 новых подтвержденных случаях COVID-19, 11 июля за сутки зафиксировано 290 новых случаев заболевания COVID-19, 10 июля сообщалось о 507 новых подтвержденных случаях болезни, 9 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания COVID-19, 8 июля сообщалось о 617 новых инфицированных коронавирусом, 7 июля за сутки зафиксировано 610 новых случаев заболевания COVID-19, 6 июля сообщалось о 541 новом случае инфицирования коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 242 245 человек, выздоровели 2 179 076 человека, летальных случаев - 52 665.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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