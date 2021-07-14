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07:54 14.07.2021

На Донбассе с начала суток ранен украинский боец, за минувшие сутки погиб еще один

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На Донбассе с начала суток ранен украинский боец, за минувшие сутки погиб еще один

На Донбассе с начала суток ранен один украинский военнослужащий вследствие одного обстрела российских наемников, а за минувшие сутки зафиксировали 13 обстрелов, вследствие чего один боец погиб, а шестеро ранены, сообщил пресс-центр ООС.

"По состоянию на 7:00 утра 14 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В результате обстрела один военный получил ранения. После оказания медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – удовлетворительное", - сообщается на странице штаба в Фейсбуке в среду утром.

В частности, недалеко от Луганского противник обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За прошедшие сутки, 13 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью", - добавили в штабе.

В частности, неподалеку Южного наемники дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Троицкого они обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Водяного, что у Донецка, враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра. В направлении Тарамчука противник вел огонь по позициям украинских защитников и совершил обстрел гражданской инфраструктуры из артиллерии калибра 122 мм. В направлении Павлополя и Широкино враг применял минометы 82-го калибра. У Причепиловки наемники осуществляли обстрелы из артиллерии калибра 152 мм и минометов 120-го калибра. Неподалеку Луганского враг обстреливал украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Пять военных получили ранения, еще один - боевую травму. Воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых - тяжелое, остальных – удовлетворительное", - подчеркнули в штабе ОС.

Кроме того, зафиксированы 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Теги: #оос #сводка #украина
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