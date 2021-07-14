Госдеп США отмечает, что у РФ и США совпадают интересы в определенных сферах, в частности, по климату

У Вашингтона и Москвы есть сферы общих интересов, и это не секрет, одна из них - решение проблем климатических изменений, заявил во вторник представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Не секрет, что у нас с Российской Федерации есть обоснованные разногласия по многим вопросам. Но также не секрет и то, что мы верим, что есть определенные сферы, где наши интересы совпадают", - сказал Прайс на брифинге.

"Спецпредставитель по климату Джон Керри в настоящий момент проверяет предложение по совместной работе над глобальной и жизненно важной проблемой изменения климата", - добавил Прайс.

По его словам, на Россию приходится значительный объем выбросов.

"Поэтому на России лежит ответственность, как и на США, в том, чтобы проявлять амбициозность относительно целей по климату", - отметил Прайс.

Прайс добавил, что сделать вывод об общих интересах США и России можно также на примере продления в этом году договора СНВ-III, а также на примере поддержания инициативы по продлению действия трансграничного механизма в Сирии на 12 месяцев.

Спецпредставитель президента США по климату Керри 12-15 июля находится с визитом в России.

Во вторник Керри провел встречу со спецпредставителем президента России Русланом Эдельгериевым. Они договорились оставить за скобками политические разногласия для совместного противодействия изменению климата, сообщили "Интерфаксу" в аппарате Эдельгериева.

Там отметили, что Эдельгериев и Керри отметили наличие значительного потенциала в России по созданию новых отраслей экономики, в том числе для производства экологически чистого водорода, технологий поглощения и накопления углерода из атмосферы, а также по развертыванию атомных реакторов четвертого поколения. Стороны договорились продолжить дискуссию в рабочем формате.