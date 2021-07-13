События

23:02 13.07.2021

В Киеве в среду, вероятно, пройдет всеукраинская акция протеста ветеранов МВД

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В Киеве в среду, вероятно, пройдет всеукраинская акция протеста ветеранов МВД

 

В Киеве в среду, 14 июля, вероятно, пройдет всеукраинская акция протеста ветеранов Министерства внутренних дел (МВД), на которой они будут требовать перерасчету пенсий, сообщает издание "Захид.нет".

По информации интернет-издания, в столицу едут представители всей Львовщины. Автобусы встречаются в Бродах. А уже оттуда организованной колонной будут направляться в Киев. Со Львовщины будет примерно 5-6 автобусов. А это - около 300 человек.

Планируют пикетировать под зданиями Верховной Рады, Кабинета министров и Офисом президента.

"Уже более трех лет, как подняли зарплату полицейским, а нам пересчете не сделали. Согласно положению "О прохождении службы", нам автоматически должны были сделать перерасчет пенсий. То есть, если полицейским поднимают зарплату, соответственно нам должны поднимать пенсии", - рассказал ветеран МВД Богдан Грицак.

Также ветераны отмечают, что имеют информацию о том, что отдан приказ не пускать их в Киев. "Как это будет выглядеть - увидим", - рассказал пенсионер МВД Игорь Давыденко.

Он добавил, что ветераны планируют провести мирную акцию протеста. 

Теги: #украина #мвд #акция_протеста
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