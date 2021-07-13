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22:04 13.07.2021

Замглавы МВД Геращенко: кандидатура Монастырского на пост министра – одна из лучших в выборе

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Замглавы МВД Геращенко: кандидатура Монастырского на пост министра – одна из лучших в выборе

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что предложенная президентом кандидатура руководителя парламентского комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост нового главы МВД является одним из лучших вариантов.

"Денис Монастырский – высокоинтеллектуальный, грамотный, подготовленный человек, он работает уже два года руководителем комитета по вопросам правоохранительной деятельности, он знает все руководство правоохранительных органов нашей страны. Могу сказать, что он взвешенный разумный человек", - сказал Геращенко в эфире телеканал "Украина 24", комментируя кандидатуру Монастырского на должность министра внутренних дел.

При этом замглавы МВД подчеркнул: "Думаю, что он (Монастырский) - один из лучших в выборе президента".

По словам Геращенко, ему неизвестно, будет ли отчет Авакова в парламенте в четверг перед голосованием о его отставке. "На сегодняшний день законодательство не предусматривает обязательной отчетности министра, если он уходит в отставку по собственному желанию".

Также Геращенко пояснил, что все заместители министра внутренних дел, согласно законодательству, после отставки министра также идут в отставку. "Дальше все зависит от будущего министра внутренних дел, его решений, решений Кабинета министров", - добавил замминистра.

Отвечая на вопрос о том, останется ли он в МВД, если ему предложат это, Геращенко сказал: "Если я буду нужен стране, я буду защищать Украину дальше".

      На вопрос о том, каковы планы Авакова после ухода с поста руководителя ведомства, Геращенко отметил: "Арсен Борисович находится в нормальном расположении духа, он тот человек, который знает, что если заходишь в какой-то процесс, то рано или поздно ты должен с этого поста уйти".

Теги: #кандидат #министр #украина #мвд
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