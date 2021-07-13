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20:39 13.07.2021

Арахамия считает, что в Раде будет более 300 голосов за назначение Монастырского министром внутренних дел

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Арахамия считает, что в Раде будет более 300 голосов за назначение Монастырского министром внутренних дел

Верховная Рада может поддержать назначение Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел более чем 300-ми голосами, считает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Я думаю, что за Монастырского будет более 300 голосов, есть у меня такое ощущение... По таймингу это будет выглядеть так: завтра будет проведен комитет правоохранительный, это заявление (Арсена Авакова об отставке - ИФ) будет рассмотрено и потом рекомендовано на рассмотрение и принятие решения Верховной Радой. В четверг первым вопросом это решение будет принято. Если оно будет принято, в тот же день в 12:00, в перерыве, мы собираем фракцию, решением фракции проголосуем за господина Монастырского, его выдвижение, собираем все необходимые подписи и документы, отправим премьер-министру, он в тот же день, в четверг, подаст (представление о назначении - ИФ) на голову Верховной Рады, и тогда в пятницу, после часа вопросов к правительству, мы сможем голосовать за господина Монастырского", - сказал Арахамия журналистам после заседания фракции во вторник.

В то же время он уточнил, что голосами за отставку Авакова будет заниматься в среду.

Вместе с тем он отметил, что причины, по которым Арсен Аваков решил написать заявление об отставке с этой должности неизвестны, но "не было никаких сомнений в том, что будет мирный сценарий расхода".

"О том, что он будет писать заявление мне было известно немножко раньше. Сегодня поступило его заявление по собственному желанию, оно уже зарегистрировано в Верховной Раде", - сказал Арахамия.

Кроме того, он добавил, что осенью во фракции ожидается большая дискуссии по поводу кандидатуры на должность главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности вместо Дениса Монастырского.

Теги: #поддержка #голосование #рада #мвд
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