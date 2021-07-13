Фракция "Слуга народа" проведёт 17 июля закрытое мероприятие при участии президента и членов правительства - Арахамия

Депутатская фракция "Слуга народа" 17 июля проведёт закрытое мероприятие при участии президента Украины Владимира Зеленского и членов Кабинета министров, сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"Мы хотим пригласить в том числе и представителей Кабмина, есть много вопросов, которые нужно обсудить, и поэтому будет событие на целый день, внутренний форум, можно так сказать. Это будет закрытое мероприятие", - сказал Арахамия журналистам после заседания фракции во вторник.

Место проведения этого мероприятия, по его словам, ещё не выбрано.