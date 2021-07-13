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20:31 13.07.2021

"Батькивщина" не позволила "протащить" закон о легализации каннабиса в Украине – Тимошенко

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"Батькивщина" не позволила "протащить" закон о легализации каннабиса в Украине – Тимошенко

Действующая власть хотела позволить выращивать, перерабатывать и продавать наркотики на территории Украины, прикрываясь медицинскими потребностями, заявила народный депутат (фракция "Батькивщина") Юлия Тимошенко.

Как сообщает пресс-служба "Батькивщины" во вторник, по словам Тимошенко, народные депутаты не проголосовали за принятие законопроекта о легализации медицинского каннабиса в Украине, прислушавшись к убедительным аргументам коллег.

"Когда президент проводит внеочередные сессии, хотелось бы, чтобы он заботился о стране, экономике, о том, с какой зарплатой, пенсией, тарифами живут люди. Однако рассматривался резонансный законопроект о легализации марихуаны. То, что они сейчас по поручению президента хотели протащить, - это выращивание на территории Украины марихуаны, ее переработка в наркотик и легализация продажи на территории Украины", - отметила Тимошенко.

По ее словам, "слуги народа" и их единомышленники из других фракций манипулировали, убеждая, что легализация марихуаны нужна для облегчения страданий тяжелобольных людей.

"Это большая ложь, потому что постановлением правительства еще с начала независимости Украины все наркотические средства, в частности каннабис, определены как такие, которые могут использоваться для медицинских целей. По этому постановлению больные люди получают наркотики в самый тяжелый период своей жизни... Это закон не о медицинской марихуане и не о помощи больным. Это закон об огромных средствах, потому что вместо хлеба они на наших черноземах хотят выращивать наркотик. И они возмущены, что мое выступление в парламенте разрушило принятие закона", - резюмировала нардеп.

Как сообщалось, Верховная Рада отправила на доработку законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности (законопроект №5596).

За такое решение на заседании во вторник проголосовали 240 депутатов.

 

Теги: #марихуана #легализация #рада #закон
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