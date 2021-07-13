Рассмотрение представления о назначении Монастырского министром внутренних дел состоится 16 июля

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский сообщил, что рассмотрение представления о его назначении министром внутренних дел состоится в пятницу, 16 июля.

"Завтра профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит заявление министра внутренних дел Арсена Авакова. Послезавтра состоится голосование по данному заявлению об отставке. И, вероятно, в пятницу состояться ещё одно заседание комитета по вопросам правоохранительной деятельности и, соответственно, рассмотрение представление на назначение министра внутренних дел", - сказал Монастырский журналистам после заседания фракции "Слуга народа" во вторник.

Монастырский отметил, что предложение от президента возглавить МВД ему поступило во вторник утром, и решение для него "было чрезвычайно сложным".

"Могу сказать, что принял самое сложное решение в своей жизни - ответить "да" на предложение президента, возглавить министерство внутренних дел", - сказал Монастырский.

Он подчеркнул, что понимает, "на какую жертву он идёт", как личность и как политик.

Отвечая на вопрос, почему именно ему должность министра МВД предложил президент, Монастырский сказал: "Он предложил, как человеку, с которым он шёл в команде, в числе первых лиц, которые собственно были заявлены, как команда президента, как руководителя профильного комитета по вопросам правоохранительной деятельности, который, по его мнению, сможет возглавить это направление", - отметил народный депутат.

Он также сказал, что не знает причины отставки Авакова, поскольку с ним пока не говорил. Монастырский также отказался дать оценку работе министра МВД Авакова.

"Давайте (прокомментирую - ИФ) после того, как состоятся соответствующие решения Верховной Рады о принятии отставки и о назначении нового министра", - сказал Монастырский.

Он отказался комментировать какие-либо кадровые назначения в министерстве после его возможного прихода.

Ранее во вторник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что подал заявление об увольнении с должности.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что Верховная Рада в четверг может поддержать и отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел и назначение на этот пост главу комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Денис Монастырский родился 12 июня 1980 года в г.Хмельницкий. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Учился в Институте государства и права имени Корецкого НАН Украины. Кандидат юридических наук.

В 2007 году был юристом в компании "Hillmont Partners", в 2009 году работал в "Global Ties KC". С 2015 по 2017 год занимал должность юриста в компании "Лигал Консалтинг". Секретарь Конкурсной комиссии по формированию Государственного бюро расследований. Эксперт Украинского института будущего. С 2006 года — соучредитель и член правления Подольского молодежного культурного объединения "В будущее через культуру".

Монастырский - кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года, № 19 в списке.