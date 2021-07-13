Зеленский предлагает Монастырского на должность министра внутренних дел – нардеп Качура

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на должность нового главы министерства внутренних дел Украины.

Как сообщил народный депутат Александр Качура (фракция "Слуга народа") в своём телеграмм-канале, соответствующее заявление Зеленский сделал во время заседания фракции во вторник.

"Президент предложил Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Фракция поддержала предложение аплодисментами", - написал Качура.

Кроме того, о том, что Зеленский предложил кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, сообщила и коллега Качуры по фракции Елизавета Ясько.

"Монастырский Денис - главный кандидат на должность министра", - написала Ясько на своей странице в фейсбуке.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.

Позже народный депутат (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук предположила, что заявление об отставке Авакову мог предложить написать лично президент Украины Владимир Зеленский.