Реформа правосудия и юстиции важна для Украины - зампомощника госсекретаря США

Реформа правосудия и юстиции важна для Украины, сообщил заместитель помощника государственного секретаря США, и. о. временного поверенного в делах США в Украине Джордж Кент.

"Сейчас 2021 год, а Революция Достоинства была в 2014. Без справедливости нет достоинства, так что реформа правосудия и юстиции - это очень важно, это опыт Украины", - сказал Кент в интервью телеканалу "Украина 24" во вторник.

Он подчеркнул, что если Украина хочет привлечь инвестиции, которые дают новые рабочие места, то иностранные инвесторы смотрят на то, чтобы в стране была система правосудия, которая относится к ним справедливо.

Кроме того, Кент указал, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США, как и планировалось, состоится этим летом.

"Думаю, что визит президента Зеленского состоится этим летом, как сказал во время телефонного разговора президент Байден. Очень важно, чтобы мы углубляли отношения между нашими странами. Мы хотим, чтобы Украина возобновила территориальную целостность и суверенитет, мы хотим, чтобы остановилась внешняя агрессия, мы хотим, чтобы Украина была успешной и чтобы Украина имела мощные институции в соответствии с потребностями граждан", - добавил он.

Кент сообщил, что прибыл в Киев на две недели.

"Обычно, люди, которые занимают такую должность, как у меня приезжают сюда четыре раза в год. И в этот раз я впервые за много времени после Covid-19 прибыл на две недели. Наша поверенная в делах сейчас в отпуске. Я проведу все встречи, которые не мог сделать из-за пандемии", - пояснил он.