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19:19 13.07.2021

Стройработы на павильоне "Квиты Украины" должен согласовать Минкульт – депутат Киевсовета

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Стройработы на павильоне "Квиты Украины" должен согласовать Минкульт – депутат Киевсовета

Строительные работы на павильоне "Квиты Украины" по ул.Сечевых Стрельцов, 49 в Киеве не могут осуществляться без согласования Министерством культуры и информационной политики, сообщил депутат Киевского горсовета, советник городского головы Дмитрий Белоцерковец.

"Учитывая заявления министра культуры о ситуации вокруг "Квиты Украины", хочу разъяснить: строительные работы по "Квитам Украины" не могут начаться без согласования Министерства культуры, поскольку этот адрес попадает в исторический ареал", – написал Белоцерковец в Facebook во вторник.

По его словам, предоставленный застройщиком проект подготовительных работ не включает демонтаж фасада здания. По этому поводу направлена проверка департаменту Государственного архитектурно-строительного контроля и надзора  (ГАСК) Киева. Белоцерковец рассчитывает, что по итогам проверки будет составлен акт о несоответствии работ проекта и подан иск в суд для отмены сообщения о подготовительных работах.

Он отметил, что рассмотрение иска может затянуться из-за принятых в прошлом году законодательных изменений о регулировании градостроительства.

"Ответственные органы лишили возможности аннулировать сообщения и декларации на основании выявленных нарушений. Раньше застройщик был вынужден обращаться в суд, теперь проверяющие органы, реагирующие на обращения громады, должны сами идти в суд", – отметил он.

Как сообщалось, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывал немедленно остановить роботы по демонтажу здания "Квиты Украины" в Киеве до решения вопроса предоставления объекту охранного статуса.

 

Теги: #квиты_украины #фасад #павильон
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