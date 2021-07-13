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19:16 13.07.2021

Таран и зампомощника госсекретаря США Кент обсудили военно-политическую составляющую повестки дня визита Зеленского в Вашингтон

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Таран и зампомощника госсекретаря США Кент обсудили военно-политическую составляющую повестки дня визита Зеленского в Вашингтон

Министр обороны Украины Андрей Таран провел встречу с заместителем помощника государственного секретаря США в Бюро по европейским и евразийским делам Джорджем Кентом для обсуждения военно-политической составляющей повестки дня визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

"Собеседники подробно обсудили военно-политическую составляющую повестки дня предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, включая расширение двух- и многосторонней договорно-правовой базы и отдельные вопросы военно-технического сотрудничества", - сообщает управление прессы и информации Министерства обороны Украины.

Теги: #сша #минобороны #визит
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Интерфакс-Украина
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