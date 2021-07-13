События

19:09 13.07.2021

Минцифры получило 1,3 тыс. предварительных заявок на е-резидентство, до 2023 ожидает 3 тыс. е-резидентов в Украине

1 мин читать
Минцифры получило 1,3 тыс. предварительных заявок на е-резидентство, до 2023 ожидает 3 тыс. е-резидентов в Украине

Министерство цифровой трансформации Украины получило 1300 предварительных заявок на статус е-резидента из разных стран.

"Две недели назад мы запустили лендинг проекта на международную аудиторию. И уже получили 1300 предварительных заявок на статус е-резидента из разных стран", - написал вице-премьер министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

По его словам, первой страной и самым успешным примером запуска е-резидентства стала Эстония, которая за шесть лет получила более 80 тыс. е-резидентов и плюс EUR54 млн к госбюджету.

"Вдохновляясь опытом иностранных партнеров, мы создаем новый продукт, благодаря которому у Украины есть потенциал стать крупнейшим IT-хабом в Восточной и Центральной Европе. Уже к концу 2022 года ожидаем 3000 е-резидентов в Украине", - отметил он.

По мнению Федорова, проект ежегодно будет пополнять украинский госбюджет на $1,5 млн.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект №5270 от 18 марта 2021 года, вводящий временные (до 31 декабря 2022 года) особенности и правила налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов-предпринимателей (е-резидентство).

За принятие законопроекта за основу проголосовали 286 народных депутатов.

Законопроект позволит иностранцам и лицам без гражданства, получившими статус е-резидента, зарегистрировать себя как физическое лицо-предприниматель (ФЛП), осуществлять предпринимательскую деятельность и платить налоги в Украине без необходимости пребывания в Украине.

Теги: #минцифры #резиденты #статус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:25 13.07.2021
Электронной форме взаимодействия с органами власти доверяют 43% граждан - опрос

Электронной форме взаимодействия с органами власти доверяют 43% граждан - опрос

17:35 05.07.2021
Принятие "ресурсного" законопроекта негативно повлияет на развитие сетей доступа к интернету, считают в Минцифры

Принятие "ресурсного" законопроекта негативно повлияет на развитие сетей доступа к интернету, считают в Минцифры

11:37 02.07.2021
Минцифры против индексации рентной платы РЧР в "ресурсном" законопроекте

Минцифры против индексации рентной платы РЧР в "ресурсном" законопроекте

01:07 02.07.2021
Минздрав и Минцифры намерены провести апгрейт приложения "Дома" до наступления возможной осенней волны COVID-19

Минздрав и Минцифры намерены провести апгрейт приложения "Дома" до наступления возможной осенней волны COVID-19

13:46 30.06.2021
Минцифры с 1 июля открывает регистрацию в "Дии" на бета-тест ковидных сертификатов

Минцифры с 1 июля открывает регистрацию в "Дии" на бета-тест ковидных сертификатов

16:09 28.05.2021
Минцифры открывает финотчетность в форме открытых данных

Минцифры открывает финотчетность в форме открытых данных

09:51 20.05.2021
Минцифры Украины презентовало национальный тест на цифровую грамотность для учителей

Минцифры Украины презентовало национальный тест на цифровую грамотность для учителей

21:35 22.04.2021
Палата представителей США высказалась за изменение статуса Вашингтона с округа на отдельный штат

Палата представителей США высказалась за изменение статуса Вашингтона с округа на отдельный штат

20:49 10.04.2021
Президент Турции отказался признавать присоединение Крыма к России

Президент Турции отказался признавать присоединение Крыма к России

16:52 08.04.2021
Минцифры с МОН и "Освиторией" намерены оцифровать программу для средней и старшей школы

Минцифры с МОН и "Освиторией" намерены оцифровать программу для средней и старшей школы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский провел встречу с Шефчовичем, отметил важность меморандума с ЕС о стратегическом партнерстве в сфере критического сырья и угрозу "Северного потока-2"

Аваков уходит с поста главы МВД Украины

Российские наемники обстреляли н.п.Тарамчук, повреждены дома и трансформаторная подстанция – украинская сторона СЦКК

Суд арестовал имущество объявленного в розыск депутата Козака

Масштабные учения МВД прошли в Ривненской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Стройработы на павильоне "Квиты Украины" должен согласовать Минкульт – депутат Киевсовета

Таран и зампомощника госсекретаря США Кент обсудили военно-политическую составляющую повестки дня визита Зеленского в Вашингтон

Зеленский провел встречу с Шефчовичем, отметил важность меморандума с ЕС о стратегическом партнерстве в сфере критического сырья и угрозу "Северного потока-2"

Стамбул будет претендовать на проведение Олимпиады-2036 - мэр города

Шкиряк заявил о желании уйти в отставку вместе с Аваковым

Аваков уходит с поста главы МВД Украины

На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, зафиксирован пролет БПЛА типа "Орлан-10" – штаб ООС

Российские наемники обстреляли н.п.Тарамчук, повреждены дома и трансформаторная подстанция – украинская сторона СЦКК

Суд арестовал имущество объявленного в розыск депутата Козака

Военные ФРГ обзавелись Космическим командованием

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА