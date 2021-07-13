Минцифры получило 1,3 тыс. предварительных заявок на е-резидентство, до 2023 ожидает 3 тыс. е-резидентов в Украине

Министерство цифровой трансформации Украины получило 1300 предварительных заявок на статус е-резидента из разных стран.

"Две недели назад мы запустили лендинг проекта на международную аудиторию. И уже получили 1300 предварительных заявок на статус е-резидента из разных стран", - написал вице-премьер министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

По его словам, первой страной и самым успешным примером запуска е-резидентства стала Эстония, которая за шесть лет получила более 80 тыс. е-резидентов и плюс EUR54 млн к госбюджету.

"Вдохновляясь опытом иностранных партнеров, мы создаем новый продукт, благодаря которому у Украины есть потенциал стать крупнейшим IT-хабом в Восточной и Центральной Европе. Уже к концу 2022 года ожидаем 3000 е-резидентов в Украине", - отметил он.

По мнению Федорова, проект ежегодно будет пополнять украинский госбюджет на $1,5 млн.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект №5270 от 18 марта 2021 года, вводящий временные (до 31 декабря 2022 года) особенности и правила налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов-предпринимателей (е-резидентство).

За принятие законопроекта за основу проголосовали 286 народных депутатов.

Законопроект позволит иностранцам и лицам без гражданства, получившими статус е-резидента, зарегистрировать себя как физическое лицо-предприниматель (ФЛП), осуществлять предпринимательскую деятельность и платить налоги в Украине без необходимости пребывания в Украине.