Зеленский провел встречу с Шефчовичем, отметил важность меморандума с ЕС о стратегическом партнерстве в сфере критического сырья и угрозу "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии (ЕК) Марошем Шефчовичем подчеркнул важность подписанного меморандума с ЕСо взаимопонимании относительно партнерства в сфере критического сырья и батарей и угрозе проекта "Северный поток-2".

"На встрече с Марошем Шефчовичем отметил важность меморандума с ЕС о стратегическом партнерстве в сфере критической сырья. Делаем более прозрачной и привлекательной для инвесторов литиевую и титановую отрасль. В очередной раз подчеркнул огромной угрозе "Северного потока-2" для безопасности Украины и всей Европы", - написал Зеленский на своей странице в Twitter во вторник вечером.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Шефчович подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства в сфере критического сырья и батарей. Подписание состоялось в ходе конференции высокого уровня "Стратегическое партнерство между ЕС и Украины в сфере критического сырья и батарей" в Киеве во вторник.

Премьер уточнил, что конкретные действия будут наработаны до осени: "Это будут конкретные шаги по каждому направлению сырья, батарей, сотрудничества с инвесторами, заключение двух- или многосторонних соглашений".

По словам Шмыгаля, эффективное управление недрами и природными ресурсами позволит в ближайшие десять лет прибавить к ВВП Украины более EUR400 млрд.