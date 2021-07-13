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17:57 13.07.2021

Аваков уходит с поста главы МВД Украины

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Аваков уходит с поста главы МВД Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что подал заявление об увольнении с должности.

"Согласно части первой статьи 18 закона Украины "О Кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь! ", - цитирует Авакова пресс-служба МВД во вторник.

Согласно размещенной на сайте ведомства фотокопии документа, Аваков написал заявление во вторник, 13 июля.

Как сообщила народный депутат Елизавета Ясько (фракция "Слуга народа") в фейсбуке, вопрос отставки Авакова может быть рассмотрен в парламенте уже в среду или четверг.

Аваков возглавлял министерство внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. Впервые он был назначен на должность в составе правительства, возглавляемого Арсением Яценюком (2014-2016). В дальнейшем Аваков входил в состав правительств Владимира Гройсмана (2016-2019), Алексея Гончарука (2019-2020) и Дениса Шмыгаля (2020-2021).

 

 

 

 

Теги: #отставка #мвд #аваков
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