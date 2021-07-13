На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, зафиксирован пролет БПЛА типа "Орлан-10" – штаб ООС

На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, украинские военные не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Неподалеку Пивденного оккупанты дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Троицкого вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов", - сказано в сообщении в Facebook.

Вблизи населенного пункта Водяное враг открыл огонь из минометов 120-го калибра, а вблизи Зайцево зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - добавили в штабе ООС.