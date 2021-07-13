Российские наемники обстреляли н.п.Тарамчук, повреждены дома и трансформаторная подстанция – украинская сторона СЦКК

Российские наемники на Донбассе во вторник, 13 июля, совершили провокацию, осуществив обстрел мирного населенного пункта вблизи линии разграничения с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

"13 июля 2021 года в промежуток времени с 7:40 до 8:25 наемники со стороны оккупированного населенного пункта Сигнальное осуществили прицельный обстрел населенного пункта Тарамчук Донецкой области, применив артиллерийские системы калибра 122 мм. Всего оккупантами было выпущено более 30 снарядов, в результате чего повреждены гражданские здания и трансформаторная подстанция, что привело к обесточиванию улиц Яблоневой и Широкой", - говорится в сообщении на странице пресс-центра операции Объединенных сил Facebook.

Отмечается, что никто из мирных жителей не пострадал.

Также украинская сторона СЦКК подчеркивают, что противник сознательно прибегает к провокационным обстрелам, увеличивая количество нарушений с применением запрещенного вооружения.

"При этом наемники прикрываются очередным кремлевским нарративом о "защите русских людей" и, якобы, "ведением огня в ответ", что подтверждает непосредственную связь действий оккупантов с их московскими кураторами и служит очередным доказательством планового характера провокаций пророссийских преступников", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что ВСУ строго соблюдают режим прекращения огня. Все указанные нарушения зафиксированы и задокументированы украинской стороной СЦКК и переданы в СММ ОБСЕ и органы предварительного расследования Украины.