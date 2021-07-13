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14:49 13.07.2021

"Укрзализныця" назначила 12 дополнительных рейсов поезда Житомир–Одесса на лето

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"Укрзализныця" назначила 12 дополнительных рейсов поезда Житомир–Одесса на лето

"Укрзализныця" назначила на лето дополнительные рейсы поезда №131/132 Житомир - Одесса с 18 июля текущего года.

Как отмечается на сайте компании, допрейсы назначены в связи с большой популярностью указанного маршрута. Поезд отправится в дополнительные рейсы 18, 22, 26 и 30 июля, а также 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 и 30 августа.

Из Житомира поезд будет выезжать в 23:15 и прибывать к морю в 9:29. Обратно из Одессы он будет отправляться в 12:27 и прибывать в Житомир в 22:10.

Теги: #укрзализныця #поезда
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