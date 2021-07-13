Контрразведка СБУ задержала агента российской военной разведки

В Кировоградской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали гражданина Украины, который входил в состав организованной преступной группировки на территории РФ и был завербован российской военной разведкой (ГУ ГШ ВС РФ).

"Сотрудники украинской спецслужбы задокументировали, что по возвращении в Украину злоумышленник по заданию российских кураторов осуществлял сбор информации о местных чиновниках и военнослужащих. А именно: компрометирующих данных на них, а также сведений об их выездах в РФ и на временно оккупированные территории, наличии родственных связей, имущества и тому подобное", - сообщает пресс-служба СБУ.

Собранные сведения планировалось использовать для создания условий для выезда указанной категории лиц в Россию или на оккупированные территории, их последующего задержания и привлечения российскими спецслужбами к конфиденциальному сотрудничеству.

Данные задержанный агент передавал с использованием отработанного закрытого канала связи. При выполнении заданий получал денежное вознаграждение в национальной валюте РФ на банковскую карточку.

В ходе проведения обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты средства связи, которые использовались для контактов с представителем ГУ ГШ ВС РФ, банковские карты "Сбербанка России", удостоверения о принадлежности к персоналу российских коммунальных и коммерческих структур.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.